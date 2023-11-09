Гутцайт: Прежде чем что-то говорить - наденьте мою обувь и попробуйте пройти мой путь

В четверг, девятого ноября, Верховная Рада Украины официально проголосовала об отставке Вадима Гутцайта с должности Министра молодежи и спорта Украины. На своей странице в Фейсбук он прокомментировал отставку.

"Момент назначения на должность - это лишь начало отсчета до момента отставки, и за это время мы с командой успели многое.

Мы сохранили спорт и молодежную политику во времена ковида и войны. Два десятка олимпийских медалей, более сотни медалей на Паралимпийских играх, получили на сегодня более 50 лицензий на Олимпиаду в Париже. Получили 45 медалей на Всемирных играх в Бирмингеме и 41 медаль на Европейских играх в Кракове.

Мы объединили международную коалицию, отстранили российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, а российскому олимпийскому комитету приостановлено членство в МОК за посягательство на территориальную целостность Украины.

Много проектов в сфере молодежной политики, утверждения украинской гражданской и национальной идентичности, спортивной реабилитации военных, развития массового спорта и тому подобное.

Спасибо Минмолодежспорт за сплоченную команду, за годы совместной работы, за дружбу и приятное общение, за понимание и поддержку, за яркие моменты и гениальные идеи, за единодушие и коллективную силу. Работать с вами - одно удовольствие. Мы сделали много, хотя планировали еще больше.

Кто-то напыщенно скажет, что мы делали не то и не так, но всем критикам я хочу предложить одно: прежде чем что-то говорить - наденьте мою обувь, попробуйте пройти мой путь, почувствуйте гордость за свою страну в момент, когда звучит гимн и развевается флаг, почувствуйте боль, усталость, отчаяние, споткнитесь о каждый камень, о который я споткнулся.... И только после этого говорите, что вы знаете, как правильно жить, работать и принимать решения...

Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и всем членам Правительства за доверие и возможность служить Украине! И я буду делать это и в дальнейшем - на любой должности и в любом статусе. Спасибо всей команде, которая идет со мной наш путь. Спасибо своей семье за поддержку и бесконечную веру в меня и во все мои начинания. Спасибо Силам безопасности и обороны Украины и каждому и каждой, кто отдал свою жизнь за возможность жить, работать и ставить цели на будущее.

Всегда буду помнить о спортсменах и тренерах, которые отдали жизнь за нашу будущую Победу и стали Ангелами Спорта", - написал Вадим Гутцайт.