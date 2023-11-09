Исполняющим обязанности министра спорта стал Матвей Бедный

Матвей Бедный будет занимать должность министра молодежи и спорта Украины в статусе исполняющего обязанности. Об этом сообщает Уряд Онлайн.

С 2020 года Бедный был заместителем министра Вадима Гутцайта, покинувшего должность и продолжающего возглавлять Национальный олимпийский комитет Украины.

До этого Бедный работал главным специалистом отдела приоритетных неолимпийских видов спорта департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта, а также директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины.