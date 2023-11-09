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Исполняющим обязанности министра спорта стал Матвей Бедный

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Кабмин назначил исполняющего обязанности министра молодежи и спорта

Исполняющим обязанности министра спорта стал Матвей Бедный

Новина українською
Новина українською

Матвей Бедный будет занимать должность министра молодежи и спорта Украины в статусе исполняющего обязанности. Об этом сообщает Уряд Онлайн.

С 2020 года Бедный был заместителем министра Вадима Гутцайта, покинувшего должность и продолжающего возглавлять Национальный олимпийский комитет Украины.

До этого Бедный работал главным специалистом отдела приоритетных неолимпийских видов спорта департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта, а также директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины.

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
09.11.2023 в 19:08
Музика: Бідного. Слова: Голодного. Пісня: "Ой, коли ми наїмося"
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
09.11.2023 в 19:08
Музика: Бідного. Слова: Голодного. Пісня: "Ой, коли ми наїмося"
Ответить
0
0

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