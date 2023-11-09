Исполняющим обязанности министра спорта стал Матвей Бедный
Кабмин назначил исполняющего обязанности министра молодежи и спорта
Матвей Бедный будет занимать должность министра молодежи и спорта Украины в статусе исполняющего обязанности. Об этом сообщает Уряд Онлайн.
С 2020 года Бедный был заместителем министра Вадима Гутцайта, покинувшего должность и продолжающего возглавлять Национальный олимпийский комитет Украины.
До этого Бедный работал главным специалистом отдела приоритетных неолимпийских видов спорта департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта, а также директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины.
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