ВСУ ликвидировали 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 10.11.23.

За четверг, 09 ноября, было ликвидировано еще 800 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 309520 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 48 единиц техники и вооружения. В частности, 14 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 5317 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 10017 (+3) ед,

артиллерийских систем - 7489 (+14) ед,

РСЗО - 877 (+2) ед,

средства ПВО - 578 (+1) ед,

самолетов - 322 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5595 (+2) ед,

крылатые ракеты - 1558 (1) ед,

корабли / катера - 20 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9876 (+23) ед,

специальная техника - 1060 (+1) ед.