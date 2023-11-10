ВСУ ликвидировали 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также за минувшие сутки было уничтожено 48 единиц техники
Zelenskiy Official
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 10.11.23.
За четверг, 09 ноября, было ликвидировано еще 800 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 309520 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 48 единиц техники и вооружения. В частности, 14 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
танков - 5317 (+1) ед,
боевых бронированных машин - 10017 (+3) ед,
артиллерийских систем - 7489 (+14) ед,
РСЗО - 877 (+2) ед,
средства ПВО - 578 (+1) ед,
самолетов - 322 (0) ед,
вертолетов - 324 (0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 5595 (+2) ед,
крылатые ракеты - 1558 (1) ед,
корабли / катера - 20 (0) ед,
подводные лодки - 1 (0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 9876 (+23) ед,
специальная техника - 1060 (+1) ед.
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