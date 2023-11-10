"Я уважаю все страны". Луческу не исключил продолжение карьеры в России
Ранее румын опроверг свои слова об уходе из футбола
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Бывший главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказал мнение о возможном продолжении своей тренерской карьеры в России.
– Возможно ли теперь увидеть вас в России?
– Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет более понятной. Могу сказать, что я уважаю все страны, - сказал Луческу в комментарии российским СМИ.
Мирча Луческу возглавлял киевского "Динамо" с лета 2020 года. Он самостоятельно подал в отставку после поражения от "Шахтера" (0:1) в матче 13-го тура УПЛ. До этого румынский специалист работал в "Шахтере" (2004-2016). После ухода из донецкого клуба возглавлял российский "Зенит" и сборную Турции.
Ранее 78-летний Луческу опроверг завершение тренерской карьеры.
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