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"Я уважаю все страны". Луческу не исключил продолжение карьеры в России

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Ранее румын опроверг свои слова об уходе из футбола

"Я уважаю все страны". Луческу не исключил продолжение карьеры в России

ФК "Динамо" / Автор невідомий

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Бывший главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказал мнение о возможном продолжении своей тренерской карьеры в России.

– Возможно ли теперь увидеть вас в России?

– Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет более понятной. Могу сказать, что я уважаю все страны, - сказал Луческу в комментарии российским СМИ.

Мирча Луческу возглавлял киевского "Динамо" с лета 2020 года. Он самостоятельно подал в отставку после поражения от "Шахтера" (0:1) в матче 13-го тура УПЛ. До этого румынский специалист работал в "Шахтере" (2004-2016). После ухода из донецкого клуба возглавлял российский "Зенит" и сборную Турции.

Ранее 78-летний Луческу опроверг завершение тренерской карьеры.

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Источник:
Sport.ua
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