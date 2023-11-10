РФ ночью запустила по Украине две ракеты и Шахеды: что известно о последствиях

В ночь на 10 ноября российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и двумя управляемыми авиационными ракетами. Почти все цели сбили силы ПВО.

Отмечается, что всего было выпущено шесть ударных БПЛА Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край, Россия), одну управляемую авиационную ракету Х-31 и одну КАР Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

Силами и средствами ПВО было уничтожено пять ударных дронов и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей.

В частности, как сообщили в Киевской ОВА, российские оккупанты атаковали область беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась почти полтора часа.

В регионе работали силы ПВО, все вражеские цели были сбиты. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.

А в Черкасской области обломки "Шахеда" упали на частный сектор в Золотоношском районе. Повреждены несколько зданий. Пострадавших нет.