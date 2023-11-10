  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. РФ ночью запустила по Украине две ракеты и Шахеды: что известно о последствиях
В тренде

РФ ночью запустила по Украине две ракеты и Шахеды: что известно о последствиях

Общие новости
Обновлено

В ночь на 10 ноября оккупанты в очередной раз атаковали Украину

РФ ночью запустила по Украине две ракеты и Шахеды: что известно о последствиях

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В ночь на 10 ноября российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и двумя управляемыми авиационными ракетами. Почти все цели сбили силы ПВО.

Отмечается, что всего было выпущено шесть ударных БПЛА Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край, Россия), одну управляемую авиационную ракету Х-31 и одну КАР Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

Силами и средствами ПВО было уничтожено пять ударных дронов и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей.

В частности, как сообщили в Киевской ОВА, российские оккупанты атаковали область беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась почти полтора часа.

В регионе работали силы ПВО, все вражеские цели были сбиты. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.

А в Черкасской области обломки "Шахеда" упали на частный сектор в Золотоношском районе. Повреждены несколько зданий. Пострадавших нет.

Читайте также Зеленский назвал главные шаги для окончания горячей стадии войны
По теме
yellow-arrow
В Скадовске "прилет" пришелся по высокопоставленным офицерам Следственного комитета РФ
yellow-arrow
Динамо и Фонд братьев Суркисов передали еще 4 фуры гуманитарного груза военным
yellow-arrow
Операция ГУР: в Черноморском в Крыму поражены два российских катера
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Повітряні Сили ЗС України
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде