Динамо и Фонд братьев Суркисов передали еще 4 фуры гуманитарного груза военным

Благотворительный Фонд братьев Суркис и ФК "Динамо" Киев продолжают поддержку украинских военнослужащих, которые героически защищают независимость и свободу нашего государства.

Во вторник на УТБ "Динамо" состоялась передача реабилитационного оборудования на нужды раненых военнослужащих. А уже на следующий день в Киев прибыли еще четыре фуры Фонда братьев Суркис.

На этот раз основным грузом были витаминизированные напитки, в которых нуждаются военные. Это энергетические и тонизирующие напитки, содержащие витаминизированные добавки. Они пользуются спросом и среди воинов ВСУ, которые выполняют боевые задачи на передовой, и среди военнослужащих пограничной службы. Конечно, напитки соответствуют высоким евростандартам и полностью сертифицированы.

"Сегодня мы передаем 60 тонн помощи на нужды Вооруженных Сил Украины, а также государственной пограничной службы. Этот груз состоит в первую очередь из энергетических и тонизирующих напитков со специальными витаминизированными добавками. Мы постоянно получаем запросы от военных на энергетики, поэтому Фонд братьев Суркис вместе с футбольным клубом "Динамо" Киев постоянно сотрудничает с международными партнерами, для того чтобы обеспечить военнослужащих всем необходимым. Это уже не первая партия подобного груза, ранее мы уже передали 10 фур. Еще 17 фур сейчас находятся в пути в Киев. Еженедельно мы планируем передавать по 3-4 фуры аналогичной помощи. Также хочу проанонсировать, что к нам уже направляются четыре фуры с медицинским оборудованием из Швейцарии и две фуры с реабилитационным оборудованием из Норвегии. Мы благодарны всем силам обороны за весь их вклад в поддержку суверенитета Украины, за нашу защиту. Как и все украинцы мы помогаем нашим защитникам и защитницам для того, чтобы приблизить победу и восстановить мир в нашей стране. Вчера Фонд братьев Суркис передал на нужды реабилитации военнослужащих три фуры с реабилитационным оборудованием, которые прибыли от наших партнеров из Норвегии. Это необходимое оборудование включает коляски, ходули, ходунки, специальные приборы для спины, антисептические средства, а также другие медицинские препараты, которые нужны раненым военным для их реабилитации и восстановления. Бесспорно, все мы понимаем, что с приближением зимнего периода весь наш тыл должен работать ради того, чтобы обеспечить силы обороны всем необходимым. Мы должны работать на благо нашего государства, нашей обороны, нашего суверенитета", - рассказал вице-президент "Динамо" Дмитрий Бриф.

За последнюю неделю Фонд братьев Суркис уже передал пять грузовых фур с гуманитарной помощью из Норвегии и Польши. Одна часть помощи включала разнообразное реабилитационное оборудование - коляски, ходунки, костыли, медицинские расходники, другая - детское питание.

Кроме того, в Украину уже направляются еще 20 фур помощи из разных стран. В частности из Швейцарии Фонд братьев Суркис везет медицинское оборудование, из Норвегии - реабилитационное оборудование, из Соединенных Штатов Америки - витаминизированные напитки, из Польши - продукты питания.

Более того, в данный момент на СТО проходят техническую диагностику и подготовку и совсем скоро будут готовы отправиться на передовую четыре внедорожника, которые Фонд планирует передать на нужды военных.

Итак, поток грузов для наших защитников, который идет в рамках благотворительной работы Фонда братьев Суркис и ФК "Динамо" Киев, и в дальнейшем будет только продолжаться и наращиваться. В зимний период волонтерская помощь особенно нужна нашим военным.

Поддерживая и помогая украинским военным, обеспечивая их комфортное функционирование и облегчая выполнение служебных обязанностей, мы приближаем нашу общую желанную Победу над захватчиками и возвращение к мирной жизни в единой неделимой Украине.