Операция ГУР: в Черноморском в Крыму поражены два российских катера
На судах находился экипаж и загруженная бронированная техника
фото из свободных источников
В результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами поражены малые десантные корабли черноморского флота рф.
Речь идет о катерах проекта 11770 (класса "серна"). На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности БТР-82.
Малые десантные катера класса "серна" государство-агрессор россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта.
Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы "тор-м2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в нашем Черном море.
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Малый десантный корабль класса "серна" имеет высокую скорость, может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.
Оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации.
А в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины такие катера с ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей чф рф на рейдах.
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