В Скадовске "прилет" пришелся по высокопоставленным офицерам Следственного комитета РФ

Вчерашний удар во временно оккупированном Скадовске Херсонской области пришелся по расположению военного следственного управления Следственного комитета РФ. В результате этого погибли высокопоставленные офицеры-интервенты.

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Как подтверждают российские СМИ, 9 ноября в Скадовске был "прилет" по двухэтажному зданию на улице Портовой, 59. Именно там было место дислокации российских военных следователей.

В результате атаки здание, в котором находились высокопоставленные офицеры СК РФ, было полностью уничтожено.

Вследствие этого удара, по данным журналистов, погибли 10 оккупантов, и еще 11 получили ранения.

Утром в четверг, 9 ноября, во временно захваченном Скадовске Херсонской области раздавались взрывы. Сначала сообщалось, что их эпицентром стало место расположения оккупантов на базе "Лотос".

Позже стало известно, что в результате удара убиты 5 и ранены по меньшей мере 15 российских военных. Правда, "прилет" пришелся не на базу "Лотос", а на другое место скопления врага.

Позже появилась информация, что во время удара по месту дислокации оккупантов в Скадовске были ликвидированы высокопоставленные офицеры оккупационной армии.