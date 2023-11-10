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Суд отказался отпустить Коломойского под домашний арест

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Ранее адвокаты ссылались на ухудшение здоровья бизнесмена

Суд отказался отпустить Коломойского под домашний арест

Фото: Суспільне/ Автор - Ліля Гончарук

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Сегодня, 10 ноября, Шевченковский районный суд города Киева отклонил ходатайство адвокатов экс-владельца "Днепра" Игоря Коломойского по изменению меры пресечения на домашний арест. Бизнесмена оставили под стражей.

Об этом сообщает Суспільне.

Адвокаты просили изменить меру пресечения якобы из-за ухудшения состояния здоровья их подзащитного. Представитель Коломойского Александр Лысак заявлял, что защита подавала ходатайство, чтобы был доступ к врачам, но врачей не допустили.

Сам Коломойский отказался комментировать решение суда. Адвокат Лысак в свою очередь сообщил, что следующее заседание должно состояться 16 ноября в Киевском апелляционном суде.

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Источник:
Суспільне
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