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На закарпатском предприятии изготавливали одежду для сборной РФ по лыжному спорту

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Владельцем предприятия является гражданин Италии

На закарпатском предприятии изготавливали одежду для сборной РФ по лыжному спорту

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Установлено, что на одном из закарпатских предприятий, владельцем которого является гражданин Италии, скрыто, изготавливали зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist", с символикой государства - агрессора. Следствие установило, что заказчиком продукции является организация "RUSSIA SKI TEAM".

Эту противоправную деятельность обнаружили, задокументировали и прекратили работники Национальной полиции.

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Источник:
Віктор Микита
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