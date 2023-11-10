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Венгрия выступила против переговоров относительно членства Украины в ЕС

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Орбан против начала переговоров относительно членства Украины

Венгрия выступила против переговоров относительно членства Украины в ЕС

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

При этом Орбан заявил, что ЕС должен Венгрии деньги, но эти два вопроса якобы не связаны между собой.

Венгрия против начала переговоров относительно членства Украины в Европейском союзе. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан во время своего выступления на государственном радио в пятницу, пишет Reuters.

"Переговоры о членстве не должны начинаться, это четкая позиция Венгрии", - сказал он.

При этом Орбан отметил, что Брюссель "должен Венгрии деньги", но отрицает, что вопрос Украины как-то связан со спором между Брюсселем и Будапештом относительно миллиардов евро из бюджета ЕС, выделение которых для Венгрии было приостановлено из-за проблем с верховенством права в этой стране.

"Я хотел бы четко отметить, что отказ Венгрии от начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом бизнес-соглашения... Это не может быть связано с вопросом средств, которые Венгрия имеет право получить", - заявил он.

Reuters отмечает, что в этом году Венгрия имеет экономическую стагнацию и рост бюджетного дефицита, поскольку страна пытается преодолеть самую высокую в ЕС инфляцию в более 25% в первом квартале.

Это происходит на фоне постоянных ожесточенных споров с органами ЕС из-за усиления Будапештом государственного контроля над неправительственными организациями, учеными, СМИ и судами, а также из-за закона, который, как считают, нарушает права представителей ЛГБТ-сообщества.

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Источник:
unian
Комментарии
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aleks68
10.11.2023 в 16:31
две самые ....страны-паРаша и венгры
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Комментарии 1
aleks68
10.11.2023 в 16:31
две самые ....страны-паРаша и венгры
Ответить
0
0

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