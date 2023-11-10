Война в Украине может продолжаться еще долго - Шольц

Признаков того, что Россия прекратит свою агрессивную войну против Украины и выведет войска, пока нет, следовательно надо исходить из того, что война может продолжаться еще долго.

Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на годовой конференции Бундесвера в Берлине 10 ноября, сообщает корреспондент Укринформа.

"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия прекратит свою убийственную захватническую войну и выведет войска в обозримом будущем. Но это цель нашей поддержки. Поэтому мы будем оставаться преданными и в дальнейшем, сдержим свое слово и будем продолжать поддерживать Украину - столько, сколько потребуется. Мы не оставили никаких сомнений на этот счет", - сказал глава правительства.

По его словам, в этих условиях важно развивать устойчивость и защищать собственную инфраструктуру от атак.

"Мы быстро сделали правильные выводы из переломного момента", - сказал Шольц.

Он подтвердил, что в следующем году Германия достигнет цели в 2% ВВП на нужды обороны. Читайте такжеВ Конгрессе США поддержали использование замороженных активов РФ в пользу Украины