Война в Украине может продолжаться еще долго - Шольц
Такое мнение высказал канцлер на годовой конференции Бундесвера
Getty Images / Global Images Ukraine
Признаков того, что Россия прекратит свою агрессивную войну против Украины и выведет войска, пока нет, следовательно надо исходить из того, что война может продолжаться еще долго.
Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на годовой конференции Бундесвера в Берлине 10 ноября, сообщает корреспондент Укринформа.
"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия прекратит свою убийственную захватническую войну и выведет войска в обозримом будущем. Но это цель нашей поддержки.
Поэтому мы будем оставаться преданными и в дальнейшем, сдержим свое слово и будем продолжать поддерживать Украину - столько, сколько потребуется. Мы не оставили никаких сомнений на этот счет", - сказал глава правительства.
По его словам, в этих условиях важно развивать устойчивость и защищать собственную инфраструктуру от атак.
"Мы быстро сделали правильные выводы из переломного момента", - сказал Шольц.
Он подтвердил, что в следующем году Германия достигнет цели в 2% ВВП на нужды обороны. Читайте такжеВ Конгрессе США поддержали использование замороженных активов РФ в пользу Украины
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