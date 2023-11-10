  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Война в Украине может продолжаться еще долго - Шольц
В тренде

Война в Украине может продолжаться еще долго - Шольц

Общие новости

Такое мнение высказал канцлер на годовой конференции Бундесвера

Война в Украине может продолжаться еще долго - Шольц

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Признаков того, что Россия прекратит свою агрессивную войну против Украины и выведет войска, пока нет, следовательно надо исходить из того, что война может продолжаться еще долго.
Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на годовой конференции Бундесвера в Берлине 10 ноября, сообщает корреспондент Укринформа.

"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия прекратит свою убийственную захватническую войну и выведет войска в обозримом будущем. Но это цель нашей поддержки.

Поэтому мы будем оставаться преданными и в дальнейшем, сдержим свое слово и будем продолжать поддерживать Украину - столько, сколько потребуется. Мы не оставили никаких сомнений на этот счет", - сказал глава правительства.

По его словам, в этих условиях важно развивать устойчивость и защищать собственную инфраструктуру от атак.

"Мы быстро сделали правильные выводы из переломного момента", - сказал Шольц.

Он подтвердил, что в следующем году Германия достигнет цели в 2% ВВП на нужды обороны. Читайте такжеВ Конгрессе США поддержали использование замороженных активов РФ в пользу Украины

По теме
yellow-arrow
"Сохранить единство народа - самое важное". Зеленский призывает верить в Украину
yellow-arrow
Венгрия выступила против переговоров относительно членства Украины в ЕС
yellow-arrow
Луческу: В моем последнем интервью мы разговаривали исключительно о футболе, а все остальное журналисты додумали за меня
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ukrinform
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде