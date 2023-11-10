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"Сохранить единство народа - самое важное". Зеленский призывает верить в Украину

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Обращение президента Украины

"Сохранить единство народа - самое важное". Зеленский призывает верить в Украину

president.gov.ua

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях в очередной раз обратился к украинскому народу, отметив, что важно верить в Украину, а также важно сохранять единство.

"Мы должны защитить Украину. И мы защитим - я в этом не сомневаюсь. Верить в Украину - это знать, что Украина и украинцы могут сохранить независимость, сохранят, вернут свое.

Но, так же как и после 24-го февраля, это можно сделать вместе – и только вместе, в единстве, заботясь о государстве, о тех, кто рядом с тобой, об украинцах, где бы они ни были. Сохранить единство народа – самое важное", - написал президент.

Отметим, что канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что нужно готовиться к долгой войне.

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Источник:
Володимир Зеленський
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