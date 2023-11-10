"Сохранить единство народа - самое важное". Зеленский призывает верить в Украину
Обращение президента Украины
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях в очередной раз обратился к украинскому народу, отметив, что важно верить в Украину, а также важно сохранять единство.
"Мы должны защитить Украину. И мы защитим - я в этом не сомневаюсь. Верить в Украину - это знать, что Украина и украинцы могут сохранить независимость, сохранят, вернут свое.
Но, так же как и после 24-го февраля, это можно сделать вместе – и только вместе, в единстве, заботясь о государстве, о тех, кто рядом с тобой, об украинцах, где бы они ни были. Сохранить единство народа – самое важное", - написал президент.
Отметим, что канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что нужно готовиться к долгой войне.
Популярное сейчас
- Фелипе Мело: Мбаппе придурок, ему нужно держать язык за зубами
- Зидан - Месси: Я замечал разные вещи на секунду быстрее других игроков, ты - на три секунды
- Заря приняла решение уволить Кривенцова - Источник
- Шахтер победил Барселону, Гутцайта хотят уволить, у Луческу нет претензий. Главные новости за 7 ноября
- "Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО