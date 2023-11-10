Ольга Харлан вышла в финал первого этапа Кубка мира
Украинка имеет хорошие шансы на победу в следующем раунде
Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан вышла в финал первого этапа Кубка мира.
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Напомним, что соревнования проходят в Алжире.
В полуфинале соревнований украинка оказалась сильнее представительницы Греции Деспины Георгиады - 15:12.
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