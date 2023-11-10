  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ольга Харлан вышла в финал первого этапа Кубка мира
В тренде

Ольга Харлан вышла в финал первого этапа Кубка мира

Общие новости
Обновлено

Украинка имеет хорошие шансы на победу в следующем раунде

Ольга Харлан вышла в финал первого этапа Кубка мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан вышла в финал первого этапа Кубка мира.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что соревнования проходят в Алжире.

В полуфинале соревнований украинка оказалась сильнее представительницы Греции Деспины Георгиады - 15:12.

По теме
yellow-arrow
Заря боится навесов, а Пушич доказал, что у Хави кризис идей. Обзор матчей украинских команд в еврокубках
yellow-arrow
ГУР осуществили еще одну успешную операцию в Крыму
yellow-arrow
Литва доставила в Украину 2 пусковые установки NASAMS
Ольга Харлан
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде