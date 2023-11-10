Литва доставила в Украину 2 пусковые установки NASAMS

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердил, что пусковые установки NASAMS "будут интегрированы в подразделения огневого управления ВСУ, таким образом дополняя и расширяя операционные возможности систем NASAMS, подаренных Норвегией и США".

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"Закупленные Литвой системы запуска ракет NASAMS будут интегрированы в подразделения украинской армии, таким образом дополняя и расширяя оперативные возможности систем NASAMS, переданных Норвегией и США. Наша поддержка остается важным фактором обороны Украины. Мы слышим потребности Украины, призываем наших союзников также их услышать", - сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Кроме этого Литва также предоставила автомобили необходимые для экипажей ракетных комплексов.