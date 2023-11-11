Заявка Италии на Украину, опровержение Луческу по поводу работы в РФ, Лунин ждет Яремчука. Главные новости за 10 ноября

Уже 20 ноября команда Лучано Спаллетти сыграет со сборной Украины. Отсутствуют в составе полузащитники Сандро Тонали ("Ньюкасл") и Николо Фаджоли ("Ювентус"). Эти футболисты были отстранены от футбола из-за нарушения правил на ставки. Зато в состав прошли сразу двое дебютантов: полузащитник "Монцы" Андреа Кольпани и защитник "Ювентуса" Андреа Камбьясо. Всю заявку можно просмотреть по ссылке выше.

В поединке 13-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Валенсией" в ворота "сливочных" вернется украинец Андрей Лунин, который заменит травмированного испанского голкипера Кепу Аррисабалагу. Страховать Лунина на скамейке запасных будут молодые вратари "Реала" – 18-летний Фран Гонсалес и 19-летний Диего Пинейро. Отметим, что Кепа пропустит из-за травмы 2-3 недели. Матч состоится 11 ноября в 22:00, за "Валенсию" может выйти Роман Яремчук.

Дрегушин забил с передачи Хапса единственный гол во встрече на 44-й минуте первого тайма (1:0). Украинец Руслан Малиновский заменил Стротмана на 86-й минуте матча. Руслан пытался удерживать мяч, дирижировать атаками на половине поля соперника. Успел коснуться мяча восемь раз.

Ковалевцы одолели гостей со счетом 2:0. Оба мяча были забиты до перерыва. "Минай" находится на дне турнирной таблицы (6 очков, 16-е место), в то время как "Колос" поднялся на шестую позицию.

Румынский тренер опроверг слова о возвращении в Россию. Лучше любого контекста – прямая цитата: "Прежде всего, хочу сказать, что мое последнее интервью было на тему футбола, только футбола, а не войны и политики. Если бы меня прямо спросили о возвращении в Россию, я бы ответил, что никогда не вернусь в страну, которая порождает зло и начинает войны. Не верьте всему, что видите. В моем последнем интервью мы разговаривали исключительно о футболе, а все остальные вопросы и ответы – о войне и политике – журналисты уже додумали за меня. Запомните меня как человека, любящего Украину!"

Руководство "Зари" приняло решение об отставке главного тренера Валерия Кривенцова, как сообщает ТаТоТаке. Напомним, луганский клуб проиграл "Маккаби" Тель-Авив (1:3) в матче Лиги конференций. По информации источника, к следующему поединку УПЛ против ЛНЗ команду будет готовить теперь уже экс-ассистент двух последних тренеров клуба Младен Бартулович.

После двух лет пребывания в структуре клуба Вячеслав Шевчук решил покинуть пост вице-президента Вереса для участия в выборах главы Ровенской областной ассоциации футбола.