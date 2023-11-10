ГУР осуществили еще одну успешную операцию в Крыму
И снова успешно
ГУР
Главное управление разведки Украины опубликовало результаты проведенной 10 ноября 2023 года доразведки в районе Узкой бухты на территории временно оккупированного Крыма.
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После атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли чф рф были уничтожены.
Согласно полученным новым разведданным, поражению подверглись два катера оккупантов: один корабль более древнего проекта 1176 "акула", другой более новый - проекта 11770 "серна".
В результате атаки оба судна россиян пошли на дно: "акула" - сразу, "серна" - еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула.
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