ГУР осуществили еще одну успешную операцию в Крыму

Главное управление разведки Украины опубликовало результаты проведенной 10 ноября 2023 года доразведки в районе Узкой бухты на территории временно оккупированного Крыма.

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После атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли чф рф были уничтожены.

Согласно полученным новым разведданным, поражению подверглись два катера оккупантов: один корабль более древнего проекта 1176 "акула", другой более новый - проекта 11770 "серна".

В результате атаки оба судна россиян пошли на дно: "акула" - сразу, "серна" - еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула.