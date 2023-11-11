Силы обороны ликвидировали за сутки 1130 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Захватчики также не досчитались большого количества техники
Азов
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подытожили потери россиян за минувшие сутки.
Украинские защитники ликвидировали еще 1130 человек, а общее количество убитых оккупантов превысило отметку в 310 тысяч.
Также было уничтожено 175 единиц техники. В частности, 38 артиллерийских систем и 25 танков.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 310 650 (+1130) человек,
- танков ‒ 5342 (+25) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10041 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 7527 (+38) ед,
- РСЗО – 879 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 579 (+1) ед,
- самолетов – 322 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5620 (+25),
- крылатых ракет ‒ 1559 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 22 (+2) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9925 (+49) ед,
- специальной техники ‒ 1069 (+9).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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