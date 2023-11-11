  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны ликвидировали за сутки 1130 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
В тренде

Силы обороны ликвидировали за сутки 1130 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Общие новости

Захватчики также не досчитались большого количества техники

Силы обороны ликвидировали за сутки 1130 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Азов

Новина українською
Новина українською

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подытожили потери россиян за минувшие сутки.

Украинские защитники ликвидировали еще 1130 человек, а общее количество убитых оккупантов превысило отметку в 310 тысяч.

Также было уничтожено 175 единиц техники. В частности, 38 артиллерийских систем и 25 танков.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 310 650 (+1130) человек,
  • танков ‒ 5342 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10041 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 7527 (+38) ед,
  • РСЗО – 879 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 579 (+1) ед,
  • самолетов – 322 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5620 (+25),
  • крылатых ракет ‒ 1559 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 22 (+2) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9925 (+49) ед,
  • специальной техники ‒ 1069 (+9).
По теме
yellow-arrow
Силы украинской ПВО уничтожили большинство ударных дронов Шахед во время ночной атаки россиян
yellow-arrow
Утром россияне атаковали Киев. Кличко заявил о работе ПВО по баллистике
yellow-arrow
Заявка Италии на Украину, опровержение Луческу по поводу работы в РФ, Лунин ждет Яремчука. Главные новости за 10 ноября
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде