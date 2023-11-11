Силы украинской ПВО уничтожили большинство ударных дронов Шахед во время ночной атаки россиян
Однако все равно есть значительные разрушения
Сергій Лисак в Телеграмі
Россияне провели очередную атаку по Украине в период с 19:00 10 ноября по 3:00 11 ноября. Воздушные силы ВСУ отчитались о проделанной работе.
В результате удачной работы было уничтожено 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131". В общей сложности их была запущена 31 единица из трех направлений: Приморско-Ахтарск (РФ), Курск (РФ) и мыс Чауда (Крым).
Также россияне запустили несколько видов долетевших до своей цели ракет:
- управляемую авиационную ракету Х-31 – с акватории Черного моря;
- противокорабельную ракету П-800 "Оникс" - из оккупированного Крыма;
- зенитную управляемую ракету С-300 – из Белгородской народной республики.
Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.
Сообщается, что на Днепропетровщине в результате попадания Шахедов по зданию возник пожар, однако он был укрощен спасателями. Также два попадания зафиксированы в Одесском районе по дачному кооперативу и в припортовую инфраструктуру. Известно о трех пострадавших.
Популярное сейчас
- Заявка Италии на Украину, опровержение Луческу по поводу работы в РФ, Лунин ждет Яремчука. Главные новости за 10 ноября
- Райо Вальекано - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.11.2023
- Заря боится навесов, а Пушич доказал, что у Хави кризис идей. Обзор матчей украинских команд в еврокубках
- Заря – Маккаби. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- "Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан