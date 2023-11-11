Силы украинской ПВО уничтожили большинство ударных дронов Шахед во время ночной атаки россиян

Россияне провели очередную атаку по Украине в период с 19:00 10 ноября по 3:00 11 ноября. Воздушные силы ВСУ отчитались о проделанной работе.

В результате удачной работы было уничтожено 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131". В общей сложности их была запущена 31 единица из трех направлений: Приморско-Ахтарск (РФ), Курск (РФ) и мыс Чауда (Крым).

Также россияне запустили несколько видов долетевших до своей цели ракет:

управляемую авиационную ракету Х-31 – с акватории Черного моря;

противокорабельную ракету П-800 "Оникс" - из оккупированного Крыма;

зенитную управляемую ракету С-300 – из Белгородской народной республики.

Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

Сообщается, что на Днепропетровщине в результате попадания Шахедов по зданию возник пожар, однако он был укрощен спасателями. Также два попадания зафиксированы в Одесском районе по дачному кооперативу и в припортовую инфраструктуру. Известно о трех пострадавших.