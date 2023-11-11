Бех-Романчук снялась в откровенной фотосессии с рекламой нижнего белья. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась в откровенной фотосессии с рекламой нижнего белья. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ольга Харлан завоевала медаль на этапе КС.