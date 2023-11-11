  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне ударили по Киеву баллистикой, ЗРК Patriot ее уничтожил – Олещук
В тренде

Россияне ударили по Киеву баллистикой, ЗРК Patriot ее уничтожил – Олещук

Общие новости

Удачная работа ПВО

Россияне ударили по Киеву баллистикой, ЗРК Patriot ее уничтожил – Олещук

Zelenskiy Official

Новина українською
Новина українською

Утром 11 ноября россияне атаковали Киев. Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что это был обстрел баллистикой.

"Какого типа была ракета – баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400, потом выясним", - написал Олещук в своем Telegram.

Также командующий заявил, что эта ракета была уничтожена силами украинского ПВО.

“А сейчас хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК “Patriot” за мгновенную реакцию при защите столицы и всех, кто отражал атаку "шахедов" в ночь на 11 ноября 2023 года в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр", – добавил Олещук.

Читайте такжеСилы украинской ПВО уничтожили большинство ударных дронов Шахед во время ночной атаки россиян

МВД Украины сообщило, что в результате атаки россиян пострадавших нет, однако в Киевской области зафиксировано разрушение домов.

По теме
yellow-arrow
Заря боится навесов, а Пушич доказал, что у Хави кризис идей. Обзор матчей украинских команд в еврокубках
yellow-arrow
Усик: Я голоден к боксу, а моя мотивация – не деньги
yellow-arrow
Бех-Романчук снялась в откровенной фотосессии с рекламой нижнего белья. Фото
ПВО Patriot война с россией Николай Олещук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Микола Олещук в Telegram
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде