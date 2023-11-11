Россияне ударили по Киеву баллистикой, ЗРК Patriot ее уничтожил – Олещук

Утром 11 ноября россияне атаковали Киев. Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что это был обстрел баллистикой.

"Какого типа была ракета – баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400, потом выясним", - написал Олещук в своем Telegram.

Также командующий заявил, что эта ракета была уничтожена силами украинского ПВО.

“А сейчас хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК “Patriot” за мгновенную реакцию при защите столицы и всех, кто отражал атаку "шахедов" в ночь на 11 ноября 2023 года в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр", – добавил Олещук.

Читайте также Силы украинской ПВО уничтожили большинство ударных дронов Шахед во время ночной атаки россиян

МВД Украины сообщило, что в результате атаки россиян пострадавших нет, однако в Киевской области зафиксировано разрушение домов.