Россияне ударили по Киеву баллистикой, ЗРК Patriot ее уничтожил – Олещук
Удачная работа ПВО
Zelenskiy Official
Утром 11 ноября россияне атаковали Киев. Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что это был обстрел баллистикой.
"Какого типа была ракета – баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400, потом выясним", - написал Олещук в своем Telegram.
Также командующий заявил, что эта ракета была уничтожена силами украинского ПВО.
“А сейчас хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК “Patriot” за мгновенную реакцию при защите столицы и всех, кто отражал атаку "шахедов" в ночь на 11 ноября 2023 года в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр", – добавил Олещук.
МВД Украины сообщило, что в результате атаки россиян пострадавших нет, однако в Киевской области зафиксировано разрушение домов.
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