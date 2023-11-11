Усик: Я голоден к боксу, а моя мотивация – не деньги

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал о своей мотивации в спорте. Его слова цитирует Sky Sport Italia:

"Считаю, что Фьюри недооценил Нганну, но в бою против меня он будет совсем другим. Он сделает выводы после своего боя. То, что поединок перенесли, не проблема для меня. Я буду готов.

Фьюри – большой, сильный и сложный соперник. Я меньше, но у меня невероятная мотивация. Я голоден к боксу, а моя мотивация не лежит в сфере денег или материальных вещей.

Меня волнует мой путь в боксе, по которому я иду уже 20 лет" – сказал украинец.