Усик: Я голоден к боксу, а моя мотивация – не деньги
Комментарий чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал о своей мотивации в спорте. Его слова цитирует Sky Sport Italia:
"Считаю, что Фьюри недооценил Нганну, но в бою против меня он будет совсем другим. Он сделает выводы после своего боя. То, что поединок перенесли, не проблема для меня. Я буду готов.
Фьюри – большой, сильный и сложный соперник. Я меньше, но у меня невероятная мотивация. Я голоден к боксу, а моя мотивация не лежит в сфере денег или материальных вещей.
Меня волнует мой путь в боксе, по которому я иду уже 20 лет" – сказал украинец.
Напомним, что ранее Шакур Стивенсон
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