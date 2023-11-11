Калинина с победы стартовала на Кубке Билли Джин Кинг, Украина повела в счете

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №27) с победы стартовала на Кубке Билли Джин Кинг. В первом матче на соревнованиях наша спортсменка уверенно одолела представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (WTA №218).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу украинки, поединок длился 1 час 17 минут.

Таким образом, в противостоянии с Нидерландами сборная Украины повела в счете 1-0. Для Калининой этот матч стал первым за национальную команду на соревнованиях этого уровня.

Следующей вступает в бой Даяна Ястремская (WTA №106), которая сыграет против Аранчи Рус (WTA №51). Матч начнется в 13.45 по Киеву.