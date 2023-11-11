Калинина с победы стартовала на Кубке Билли Джин Кинг, Украина повела в счете
Играем против Нидерландов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №27) с победы стартовала на Кубке Билли Джин Кинг. В первом матче на соревнованиях наша спортсменка уверенно одолела представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (WTA №218).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу украинки, поединок длился 1 час 17 минут.
Таким образом, в противостоянии с Нидерландами сборная Украины повела в счете 1-0. Для Калининой этот матч стал первым за национальную команду на соревнованиях этого уровня.
Следующей вступает в бой Даяна Ястремская (WTA №106), которая сыграет против Аранчи Рус (WTA №51). Матч начнется в 13.45 по Киеву.
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