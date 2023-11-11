Правоохранители завершили досудебное расследование президента и вице-президента УАФ
Расследование в отношении Павелко и Записоцкого завершено
УАФ
Правоохранители завершили досудебное расследование по отстранению президента УАФ Андрея Павелко и вице-президента Юрия Записоцкого, которых подозревают в хищении средств.
Как сообщает Украинская правда, Павелко и Записоцкого подозревали в завладении средствами Украинской ассоциации футбола в размере 30 млн грн с последующей легализацией части этих средств, добытых преступным путем, в размере более 15 млн грн.
Напомним, в 2022 году президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь ассоциации Записоцкий получили подозрения о хищении средств. Им была избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 9,9 млн грн каждому. Залог был внесен. 16 июня 2023 года суд изменил меру пресечения Павелко и арестовал его.
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