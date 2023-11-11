Ястремская проиграла Рус в поединке Кубка Билли Джин Кинг

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №106) с проиграша стартовала на Кубке Билли Джин Кинг. В первом очном матче на соревнованиях наша спортсменка почти без шансов проиграла представительнице Нидерландов Аранче Рус (WTA №51).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-2) в пользу голландки, поединок длился 1 час 36 минут.

Таким образом, в противостоянии с Нидерландами сборная Украины идет ровно – 1-1. Ранее Ангелина Калинина одержала первую победу для желто-синих.

Следующий матч в противостоянии нас ждет уже завтра, 12 ноября. В 12:00 по киевскому времени Калинина сыграет против Рус, а в 13:30 свой поединок сыграет Ястремская – соперницей станет Ламенс.