Кривбасс – Динамо: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов? Результаты пишите в комментариях
fcdynamo.com
В воскресенье, 12 ноября, пройдут четыре поединка 14-го тура Украинской Премьер-Лиги 2023/24.
В одном из них неожиданный лидер первенства криворожский "Кривбасс" будет принимать киевское "Динамо".
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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