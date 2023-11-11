Кривбасс – Динамо: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

В воскресенье, 12 ноября, пройдут четыре поединка 14-го тура Украинской Премьер-Лиги 2023/24.

В одном из них неожиданный лидер первенства криворожский "Кривбасс" будет принимать киевское "Динамо".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.