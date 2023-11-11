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Кривбасс – Динамо: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

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Кривбасс – Динамо: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

fcdynamo.com

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В воскресенье, 12 ноября, пройдут четыре поединка 14-го тура Украинской Премьер-Лиги 2023/24.

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В одном из них неожиданный лидер первенства криворожский "Кривбасс" будет принимать киевское "Динамо".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) квиз от UA-Футбол
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