Связка Цыганкова и Довбика. Голы Зинченко и Миколенко в АПЛ. Реал с Луниным разгромно победил. Главные новости за 11 ноября

В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде сделала камбэк в поединке против "Райо Вальекано" и сохранила за собой лидерство в турнирной таблице. Гости пропустили уже на 5-й минуте встречи. Однако под занавес первого тайма, усилиями украинских легионеров Цыганкова и Довбика, сравняли счет. Виктор открылся по правому флангу, получил передачу и отдал пас в центр. Артем обработал мяч и пробил в правый угол. Позже наши ребята также приняли участие в результативной атаке "Жироны" на победный гол.

В матче 12-го тура АПЛ "Эвертон" в гостевом результативном матче в концовке вырвал победу у "Кристал Пэлас". Первый гол в поединке записал на свой счет левый защитник "ирисок" Виталий Миколенко. 24-летний украинец поразил ворота "стекольщиков" на 54-й секунде! Этот гол стал самым быстрым в АПЛ в этом сезоне и вторым подряд в чемпионате для Виталия.

Лондонский "Арсенал" на домашней арене "Эмирейтс" не оставил шансов для "Бернли" - 3:1. А сам Зинченко на 74-й минуте быстрее всех сориентировался на отскоке на угловом. Троссард подал, возникла суматоха, мяч отлетел прямо на ногу украинцу, и он резаным ударом слета вколотил снаряд в сетку.

12-й тур чемпионата Англии выдался чрезвычайно продуктивным для украинских защитников "Арсенала", "Эвертона" и "Борнмута". Зинченко, Миколенко и Забарный вышли в стартовых составах своих команд и провели на поле все 90 минут (в поединках против "Бернли", "Кристал Пэлас" и "Ньюкасла", соответственно). Александр и Виталий отметились забитыми голами, а Илья помог "вишневым" сохранить свои ворота "сухими" в игре против "сорок". За свою игру наши легионеры получили одни из лучших оценок от аналитических порталов SofaScore и WhoScored среди всех футболистов, участвовавших в этих встречах.

В 16-м туре второго по силе английского дивизиона (Чемпионшипе) "Сандерленд" на своем поле достаточно уверенно переиграл "Бирмингем" - 3:1. "Черные коты" открыли счет во встрече уже на 17-й минуте, благодаря голу Джоуба Беллингема - звездного брата того самого английского хавбека из мадридского "Реала". Назарий Русин после подачи с углового головой отдал передачу в центр штрафной, которую замкнул Беллингем младший.

В 13-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" уничтожил "Валенсию" (5:1). Непосредственно во время матча состоялась очная дуэль украинцев: вратаря Лунина и нападающего Яремчука. Голкипер "сливочных" вышел в стартовом составе, а форвард "летучих мышей" появился на поле на экваторе второго тайма. 24-летний Андрей сохранял свои ворота сухими в течение 88 минут, однако в концовке встречи испанец Хуго Дуро забил гол "престижа" для гостей.

Главная звезда парижан забила все три гола своей команды в гостевом поединке против "Реймса". Мбаппе отметился забитыми мячами на 3-й, 59-й и 82-й минутах. Благодаря этим трем очкам и вчерашней ничьей "Ниццы", парижане вышли на единоличное первое место в чемпионате Франции.