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Из Сектора Газа эвакуировали 145 украинцев

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Они уже в безопасности

Из Сектора Газа эвакуировали 145 украинцев

Фото: ГУР

UA-Футбол
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Главное управление разведки Минобороны сообщило, что удалось спасти 155 человек из Сектора Газа, где продолжается война между Израилем и ХАМАС. Среди них - 145 украинцев, 9 молдаван и 1 палестинец.

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Все они прибыли в аэропорт в Кишиневе рейсом из Египта. Далее их ждет поездка домой.

Эта миссия была организована ГУР МО Украины совместно с МИД Украины.

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Источник:
ГУР
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