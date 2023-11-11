Из Сектора Газа эвакуировали 145 украинцев

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что удалось спасти 155 человек из Сектора Газа, где продолжается война между Израилем и ХАМАС. Среди них - 145 украинцев, 9 молдаван и 1 палестинец.

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Все они прибыли в аэропорт в Кишиневе рейсом из Египта. Далее их ждет поездка домой.

Эта миссия была организована ГУР МО Украины совместно с МИД Украины.