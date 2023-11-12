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С упором на живую силу и артиллерию. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Силы обороны Украины ликвидировали еще 1100 захватчиков

С упором на живую силу и артиллерию. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

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Украинские защитники ликвидировали еще 1100 захватчиков. Также было уничтожено 114 единиц техники.

В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 311 750 (+1100 за прошедшие сутки) человек,
  • танков ‒ 5349 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10 073 (+32) ед,
  • артиллерийских систем – 7559 (+32) ед,
  • РСЗО – 881 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 580 (+1) ед,
  • самолетов – 322 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5632 (+12),
  • крылатых ракет ‒ 1560 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9944 (+19) ед,
  • специальной техники ‒ 1078 (+9).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
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