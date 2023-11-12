С упором на живую силу и артиллерию. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Силы обороны Украины ликвидировали еще 1100 захватчиков
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
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Украинские защитники ликвидировали еще 1100 захватчиков. Также было уничтожено 114 единиц техники.
В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 311 750 (+1100 за прошедшие сутки) человек,
- танков ‒ 5349 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10 073 (+32) ед,
- артиллерийских систем – 7559 (+32) ед,
- РСЗО – 881 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 580 (+1) ед,
- самолетов – 322 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5632 (+12),
- крылатых ракет ‒ 1560 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9944 (+19) ед,
- специальной техники ‒ 1078 (+9).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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