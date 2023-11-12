Россияне ночью обстреляли Николаевщину баллистикой и попали в библиотеку в Херсоне
Терроризм оккупантов продолжается
Олександр Проскудін в Telegram
В ночь с 11 на 12 ноября россияне атаковали сразу несколько южных регионов Украины.
По Николаевской области армия оккупантов выпустила две управляемые ракеты Х-59 и одну "Искандер-М".
“Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет. Вторая управляемая ракета и баллистическая попала по открытой территории области. В результате падения обломков сбитой ракеты повреждены несколько жилых домов. Предварительно, без пострадавших”, - говорится в заявлении главы Николаевской ОГА Виталия Кима.
Также около 5 утра был зафиксирован ракетный прилет в Херсоне. Россияне попали в областную библиотеку.
“В здании – существенные разрушения. Также возник пожар. Спасатели более полутора часов укрощали пламя. К счастью, без жертв”, - написал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
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