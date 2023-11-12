Бывший соперник Усика ставит на украинца в бою против Фьюри

Бывший соперник украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Майкл Хантер отдает предпочтение нашему боксеру в поединке против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) ). Его слова цитирует Boxing Social:

"Усик гораздо стабильнее, он всегда дерется на высоком уровне. Его бои – это не взлеты и падения, как у Фьюри. Тайсон несколько раз был на конвасе, его отправляли в нокдаун. Поэтому считать его лучшим в мире…

Люди самые виноваты, что позволяют обманывать себя" – сказал он.