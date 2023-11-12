Калинина победила Рус и вывела Украину вперед на Кубке Билли Джин Кинг

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №27) одержала вторую победу для нашей команды в противостоянии с Нидерландами на Кубке Билли Джин Кинг.

Вторая ракетка нашего государства победила Аранчу Рус (WTA №51). Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу украинки. Матч продолжался 1 час 29 минут.

Таким образом в командном противостоянии наша сборная повела со счетом 2-1. Следующей в борьбу вступит Даяна Ястремская (WTA №106). Ее матч против Сюзан Ламенс (WTA №218) начнется в 14:00 по киевскому времени.