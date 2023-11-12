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Калинина победила Рус и вывела Украину вперед на Кубке Билли Джин Кинг

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Вторая победа для Ангелины

Калинина победила Рус и вывела Украину вперед на Кубке Билли Джин Кинг

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №27) одержала вторую победу для нашей команды в противостоянии с Нидерландами на Кубке Билли Джин Кинг.

Вторая ракетка нашего государства победила Аранчу Рус (WTA №51). Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу украинки. Матч продолжался 1 час 29 минут.

Таким образом в командном противостоянии наша сборная повела со счетом 2-1. Следующей в борьбу вступит Даяна Ястремская (WTA №106). Ее матч против Сюзан Ламенс (WTA №218) начнется в 14:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее Элина Свитолина начала новый военный сбор для бригады НГУ.

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