Калинина победила Рус и вывела Украину вперед на Кубке Билли Джин Кинг
Вторая победа для Ангелины
фото - flashscore.com.ua
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №27) одержала вторую победу для нашей команды в противостоянии с Нидерландами на Кубке Билли Джин Кинг.
Вторая ракетка нашего государства победила Аранчу Рус (WTA №51). Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу украинки. Матч продолжался 1 час 29 минут.
Таким образом в командном противостоянии наша сборная повела со счетом 2-1. Следующей в борьбу вступит Даяна Ястремская (WTA №106). Ее матч против Сюзан Ламенс (WTA №218) начнется в 14:00 по киевскому времени.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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