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Кубок Билли Джин Кинг. Ястремская приносит победу Украине в матче против Нидерландов

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Трудная победа

Кубок Билли Джин Кинг. Ястремская приносит победу Украине в матче против Нидерландов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №106) принесла победу нашей сборной в матче Кубка Билли Джин Кинг против сборной Нидерландов.

В своем поединке против Сюзан Ламенс (WTA №218) наша спортсменка выиграла со счетом 2-1 (4-6; 6-1; 7-5). Матч продолжался 2 часа 27 минут.

Перед этим Ангелина Калинина (WTA №27) одержала победу в матче против Аранчи Рус (WTA №51). Таким образом, в командном противостоянии 3-1 в пользу Украины. Парный матч коллективам играть не придется.

В следующем сезоне Украина попадет в раунд квалификации, через который можно пробиться в Финал года.

Напомним, что ранее Марта Костюк поделилась фото из Мальдив.

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Даяна Ястремская Кубок Билли Джин Кинг
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