Кубок Билли Джин Кинг. Ястремская приносит победу Украине в матче против Нидерландов
Трудная победа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №106) принесла победу нашей сборной в матче Кубка Билли Джин Кинг против сборной Нидерландов.
В своем поединке против Сюзан Ламенс (WTA №218) наша спортсменка выиграла со счетом 2-1 (4-6; 6-1; 7-5). Матч продолжался 2 часа 27 минут.
Перед этим Ангелина Калинина (WTA №27)
В следующем сезоне Украина попадет в раунд квалификации, через который можно пробиться в Финал года.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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