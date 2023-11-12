Кубок Билли Джин Кинг. Ястремская приносит победу Украине в матче против Нидерландов

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №106) принесла победу нашей сборной в матче Кубка Билли Джин Кинг против сборной Нидерландов.

В своем поединке против Сюзан Ламенс (WTA №218) наша спортсменка выиграла со счетом 2-1 (4-6; 6-1; 7-5) . Матч продолжался 2 часа 27 минут.

Перед этим Ангелина Калинина (WTA №27) одержала победу в матче против Аранчи Рус (WTA №51). Таким образом, в командном противостоянии 3-1 в пользу Украины. Парный матч коллективам играть не придется.

В следующем сезоне Украина попадет в раунд квалификации, через который можно пробиться в Финал года.