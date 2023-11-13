Динамо победило Кривбасс, Днепр-1 - Шахтер, восемь голов в матче Ман Сити с Челси. Главные новости за 12 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 12 ноября

Воскресная программа 14 тура УПЛ началась в Кривом Роге, где киевское "Динамо" смогло победить "Кривбасс". Ванат вывел гостей уже на восьмой минуте, а затем нападающий "Динамо" заработал удаление для центрбека хозяев Бескоровайного. Киевляне воспользовались большинством еще в первом тайме – гол забил Караваев. 2:0 – в дебюте Шовковского "Динамо" прервало серию из четырех матчей без побед.

Марино Пушич впервые проигрывает с "Шахтером" в чемпионате Украины. "Горняки" забили первыми (Сикан), но потом только пропускали. Сарапий отыграл первый гол после углового, а после перерыва классные голы забили Гуцуляк и Леднев – 3:1. "Днепр-1" опережает в турнирной таблице "Полесье" и "Кривбасс", "Шахтер" – четвертый, но с двумя матчами в запасе.

"Черноморец" проигрывает во втором туре подряд, и в который раз команда Романа Григорчука доигрывала матч в меньшинстве. "Черноморец" был впереди, но на 69-й минуте довольно спорное удаление получил Гучек, "Рух" реализовал пенальти, а в конце игры гости воспользовались большинством. Классный гол с 30 метров забил Плюмен – 3:2 в пользу "Руха". Роман Григорчук не пришел на пресс-конференцию после матча , что можно расценить как протест относительно судейства в матче с "Рухом" и в чемпионате в целом.

Смена тренера не позволила "Заре" взять три очка в матче чемпионата с черкасским "ЛНЗ". На гол Пасича "Заря" ответила мячом Алефиренко в конце игры, но вингер сразу "ЛНЗ" оформил дубль и принес своей команде победу 2:1.

Центральный матч 12 тура АПЛ полностью оправдал ожидания. "Сити" был дважды впереди, в определенный момент выигрывали и "синие", и в итоге команды поделили очки. Точку в матче на 90+5 минуте поставил бывший игрок "Сити" Коул Палмер – 4:4. Михаил Мудрик появился на поле на 64-й минуте и не отметился результативными действиями.

В матче с "Алавесом" "Барселона" пропустила уже на 18-й секунде, и отыграться фавориту удалось только во втором тайме. Свои первые голы за семь матчей забил Роберт Левандовский. "Барселона" победила 2:1 и команда Хави остается на третьем месте с отставанием от "Реала" в два очка, от "Жироны" – в четыре. Но "Барсу" может опередить "Атлетико", который сыграл на матч меньше.

Виктор Коваленко неожиданно принес "Эмполи" победу над "Наполи". Украинец появился на поле на 71-й минуте, и в конце матча забил единственный гол во встрече – 1:0. "Это большой день не только для жителей моего родного города Эмполи, но и для моего родного Херсона, ведь сегодня год назад он прервал оккупацию", – отметил Коваленко. В других матчах "Лацио" и "Рома" поделили очки в дерби (0:0) , а лидер первенства "Интер" справился с "Фрозиноне" (2:0) .

"Байер" сокрушил "Унион" (4:0) и остался на первом месте в чемпионате Германии. Команда Хаби Алонсо набрала 31 очко из 33 возможных в 11 турах Бундеслиги. Ранее такой результат давала только "Бавария" Пепа Гвардиолы в сезоне 2015/16.

"Бенфика" вырвала победу у "Спортинга" на 90+7 минуте в лиссабонском дерби. В первом тайме в ворота Трубина гол забил Виктор Дьокереш. После перерыва "Бенфика" более 40 минут играла в большинстве, и на 90+4 и 90+7 минутах забила два гола в ответ. Благодаря этой победе команда Трубина возглавила турнирную таблицу чемпионата Португалии.