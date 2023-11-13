ВСУ продолжают защищать украинский народ, истребляя российского захватчика. Как сообщает Генеральный штаб, за последние сутки (12-го ноября) нашими воинами было уничтожено восемь сотен врагов-чужаков.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Также удалось уничтожить десять артсистем. Уже более семи с половиной тысяч таких систем превратилось в металлолом с момента полномасштабного вторжения. Продолжается утилизация и другой техники.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.23: