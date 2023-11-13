Десяток артсистем и восемь сотен живой силы. Данные потерь РФ за последние сутки войны с Украиной
Борьба продолжается
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
ВСУ продолжают защищать украинский народ, истребляя российского захватчика. Как сообщает Генеральный штаб, за последние сутки (12-го ноября) нашими воинами было уничтожено восемь сотен врагов-чужаков.
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Также удалось уничтожить десять артсистем. Уже более семи с половиной тысяч таких систем превратилось в металлолом с момента полномасштабного вторжения. Продолжается утилизация и другой техники.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.23:
- личного состава - 312550 (+800);
- танков - 5354 (+5);
- бронированных машин - 10079 (+6);
- артсистем - 7569 (+10);
- РСЗО - 881;
- средства ПВО - 580;
- самолетов - 322;
- вертолетов - 324;
- БПЛА - 5634 (+2);
- крылатые ракеты - 1561 (+1);
- корабли/катера - 22;
- подводные лодки - 1;
- автотехники+автоцистерн - 9949 (+5);
- спецтехника - 1079 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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