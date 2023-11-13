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Десяток артсистем и восемь сотен живой силы. Данные потерь РФ за последние сутки войны с Украиной

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Десяток артсистем и восемь сотен живой силы. Данные потерь РФ за последние сутки войны с Украиной

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

UA-Футбол
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ВСУ продолжают защищать украинский народ, истребляя российского захватчика. Как сообщает Генеральный штаб, за последние сутки (12-го ноября) нашими воинами было уничтожено восемь сотен врагов-чужаков.

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Также удалось уничтожить десять артсистем. Уже более семи с половиной тысяч таких систем превратилось в металлолом с момента полномасштабного вторжения. Продолжается утилизация и другой техники.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.23:

  • личного состава - 312550 (+800);
  • танков - 5354 (+5);
  • бронированных машин - 10079 (+6);
  • артсистем - 7569 (+10);
  • РСЗО - 881;
  • средства ПВО - 580;
  • самолетов - 322;
  • вертолетов - 324;
  • БПЛА - 5634 (+2);
  • крылатые ракеты - 1561 (+1);
  • корабли/катера - 22;
  • подводные лодки - 1;
  • автотехники+автоцистерн - 9949 (+5);
  • спецтехника - 1079 (+1).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
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