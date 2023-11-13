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Россияне написали об отходе с левого берега Днепра на более выгодные позиции. Но уже опровергают

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Пропагандисты сами запутались

Россияне написали об отходе с левого берега Днепра на более выгодные позиции. Но уже опровергают

Фото – Стас Юрченко

UA-Футбол
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В понедельник утром, тринадцатого ноября, российские государственные пропагандистские издания распространили заявление МО РФ об уходе части группировки с левого берега Днепра. В сообщении говорилось, что "Командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра".

Россияне написали об отходе с левого берега Днепра на более выгодные позиции. Но уже опровергают - изображение 1

Однако впоследствии информационное агентство РФ "ТАСС" заявило, что новость была выпущена по ошибке: "Новость "Командование группировки "Днепр" приняло решение на перегруппировку войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра АННУЛИРУЕТСЯ как выпущенная ошибочно", - отметили пропагандисты.

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Отметим, что ранее сообщалось о том, что украинские силы закрепились на плацдарме на левом берегу Днепра на Херсонщине и проводят там операции по освобождению украинских земель.

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Источник:
Російські ЗМІ
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