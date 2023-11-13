  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СМИ: СБУ и ГБР проводят обыски у Дубинского. Он фигурирует в деле о госизмене
В тренде

СМИ: СБУ и ГБР проводят обыски у Дубинского. Он фигурирует в деле о госизмене

Общие новости

Ранее он фигурировал в другом деле

СМИ: СБУ и ГБР проводят обыски у Дубинского. Он фигурирует в деле о госизмене

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

СБУ вместе с ГБР проводят обыски у нардепа Александра Дубинского, сообщает LIGA.net со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

По данным источника, он фигурирует в деле о государственной измене. Речь идет о преступной организации, созданной с целью дискредитации имиджа Украины на международной арене, дополняет информацию "Украинская правда".

Дело касается скандальной пресс-конференции "Новые факты о международной коррупции, "Бурисме" и схеме доведения Украины до банкротства", которую Дубинский провел в 2019 году с участием лишенного ныне гражданства Украины экс-нардепа Деркача.

Читайте такжеНардепа Дубинского посадили под домашний арест

Отметим также, что ранее ГБР и СБУ проверяли Дубинского по делу с незаконным вывозом мужчин из Украины во время военного положения.

По теме
yellow-arrow
Россияне написали об отходе с левого берега Днепра на более выгодные позиции. Но уже опровергают
yellow-arrow
Десяток артсистем и восемь сотен живой силы. Данные потерь РФ за последние сутки войны с Украиной
yellow-arrow
Динамо победило Кривбасс, Днепр-1 - Шахтер, восемь голов в матче Ман Сити с Челси. Главные новости за 12 ноября
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
LIGA.net
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде