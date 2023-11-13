СМИ: СБУ и ГБР проводят обыски у Дубинского. Он фигурирует в деле о госизмене

СБУ вместе с ГБР проводят обыски у нардепа Александра Дубинского, сообщает LIGA.net со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

По данным источника, он фигурирует в деле о государственной измене. Речь идет о преступной организации, созданной с целью дискредитации имиджа Украины на международной арене, дополняет информацию "Украинская правда".

Дело касается скандальной пресс-конференции "Новые факты о международной коррупции, "Бурисме" и схеме доведения Украины до банкротства", которую Дубинский провел в 2019 году с участием лишенного ныне гражданства Украины экс-нардепа Деркача.

Читайте также Нардепа Дубинского посадили под домашний арест

Отметим также, что ранее ГБР и СБУ проверяли Дубинского по делу с незаконным вывозом мужчин из Украины во время военного положения.