СМИ: СБУ и ГБР проводят обыски у Дубинского. Он фигурирует в деле о госизмене
Ранее он фигурировал в другом деле
фото з відкритих джерел
СБУ вместе с ГБР проводят обыски у нардепа Александра Дубинского, сообщает LIGA.net со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
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По данным источника, он фигурирует в деле о государственной измене. Речь идет о преступной организации, созданной с целью дискредитации имиджа Украины на международной арене, дополняет информацию "Украинская правда".
Дело касается скандальной пресс-конференции "Новые факты о международной коррупции, "Бурисме" и схеме доведения Украины до банкротства", которую Дубинский провел в 2019 году с участием лишенного ныне гражданства Украины экс-нардепа Деркача.
Отметим также, что ранее ГБР и СБУ проверяли Дубинского по делу с незаконным вывозом мужчин из Украины во время военного положения.
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