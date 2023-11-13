В Румынии открыли центр обучения пилотов F-16

В понедельник, 13 ноября состоялось открытие Европейского учебного центра F-16 (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти, что в 150 километрах к востоку от Бухареста. На этом событии присутствовал Министр обороны Румынии Анджел Тилвар и Кайса Оллонгрен, возглавляющая Министерство в Нидерландах.

На базе не только будут обучать пилотов с нуля, но и проводить курсы повышения квалификации, сказал в комментарии Суспильному начальник учебного центра.

"Будет 16 учебных программ. Также это будет касаться Украины. Это первая коллаборация Румынского и Нидерландского правительств. Мы все хотим сохранить коллективную безопасность", - сказала госпожа посол США в Румынии Кэтлин Кавалек.

Румынские пилоты начнут обучение 14 ноября, дату начала обучения украинцев - еще не анонсировали.

Нидерланды предоставят от 12 до 18 истребителей для тренировок как украинских, так и румынских пилотов. Первые пять F-16 власти Нидерландов отправили в Румынию неделю назад.

По оценкам, подготовка пилотов займет не менее полугода.