В Румынии открыли центр обучения пилотов F-16
Там будут проходить обучение и украинцы
Фото: Михайло Стеценко/Суспільне
В понедельник, 13 ноября состоялось открытие Европейского учебного центра F-16 (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти, что в 150 километрах к востоку от Бухареста. На этом событии присутствовал Министр обороны Румынии Анджел Тилвар и Кайса Оллонгрен, возглавляющая Министерство в Нидерландах.
На базе не только будут обучать пилотов с нуля, но и проводить курсы повышения квалификации, сказал в комментарии Суспильному начальник учебного центра.
"Будет 16 учебных программ. Также это будет касаться Украины. Это первая коллаборация Румынского и Нидерландского правительств. Мы все хотим сохранить коллективную безопасность", - сказала госпожа посол США в Румынии Кэтлин Кавалек.
Румынские пилоты начнут обучение 14 ноября, дату начала обучения украинцев - еще не анонсировали.
Нидерланды предоставят от 12 до 18 истребителей для тренировок как украинских, так и румынских пилотов. Первые пять F-16 власти Нидерландов отправили в Румынию неделю назад.
По оценкам, подготовка пилотов займет не менее полугода.
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