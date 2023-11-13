Венгрия отклонила запрос на выделение 500 миллионов евро на оружие для Украины

Венгрия снова заблокировала выделение средств на оружие Украины. Речь идет о 8-м транше на сумму 500 млн евро из Европейского фонда мира, деньгами из которого государствам Евросоюза компенсируют поставки оружия Украине.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter (Х). По его словам, эта тема обсуждалась министрами иностранных дел стран Европейского Союза на встрече, которая состоялась в Брюсселе 13 ноября.

"Еще одна дискуссия об Украине в Брюсселе сегодня среди 27 министров иностранных дел ЕС. И все еще блокада 8-го транша (на 500 миллионов) военной помощи ЕС для Украины", - написал Джозвяк.

Уже несколько месяцев Венгрия блокирует выделение 500 млн евро на компенсацию поставок оружия Украине. Причиной стало то, что Национальное агентство по противодействию коррупции внесло венгерский OTP Bank - крупнейший банк страны - в перечень спонсоров войны.

В сентябре 2023 года Украина исключила банк из списка спонсоров войны, чтобы разблокировать помощь из военного фонда ЕС.

В Венгрии этот шаг назвали "правильным", однако потребовали гарантий, что банк не вернут в этот перечень в будущем. Также глава МИД Сийярто потребовал исключения из санкционного списка российского подразделения OTP Bank и четырех руководителей банка.