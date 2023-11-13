Свитолина: Моя миссия - говорить о нашей стране за рубежом

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) в интервью рассказала об отношении к войне в Украине со стороны зарубежных изданий.

- Корректно ли они задают вопросы, интересуются ли войной?

- Это нормально, что они задают очень много вопросов о войне, потому что она до сих пор продолжается. Они хотят узнать об этом опыте. Хотят сделать истории для своих читателей и зрителей, которые соберут много просмотров.

Поэтому я это использую как платформу, чтобы можно было рассказывать о войне и агрессии России. Подчеркиваю иностранцам через медиа, что мы проводим сборы. Что нам очень нужна мировая поддержка, чтобы победить в этой войне.

Это отнимает очень много энергии, потому что на конференциях надо знать, как отвечать. Надо знать, как не попасть под провокационные вопросы. Такое тоже бывает время от времени. Я много работаю над этим. Знаю, что у меня узнаваемое имя, которое я могу использовать в пользу Украины и украинцев.

Поэтому, к сожалению, сейчас у меня немного интервью с украинскими медиа, потому что для меня важно, чтобы у нас были спонсоры и доноры из-за рубежа. Я не хочу брать деньги у украинцев, потому что знаю, что все донатят на армию, делают все для нашей победы.

А у меня есть платформа для разговоров с иностранцами, мощный мировой бренд, теннис - очень медийный мировой вид спорта. Поэтому я использую это международное пространство, даю большие интервью за рубежом.

Сложно распыляться на все стороны, я не гонюсь за славой в Украине. Моя миссия - говорить о нашей стране за рубежом, доносить нашу позицию и искать доноров там.

- Марина Бех-Романчук говорила, что медийная деятельность и интервью о войне влияют на эмоциональное состояние перед соревнованиями и отнимают много времени, которое можно было бы конвертировать в тренировки. Однако ради этого она и выходит на старты. Как эта ситуация влияет на ваши выступления?

- Да, согласен с Мариной. Понимаю, что часть моей работы — это медиа. Но на это все уходит очень много времени. Иногда я две недели только тренируюсь, не делаю ничего информационного. Однако на престижных турнирах всегда выделяю время, чтобы можно было поговорить и донести важные месседжи. И это влияет на эмоциональную подготовку для выхода на корт, - сказала Свитолина.