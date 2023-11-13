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Черноморец: град голов в Совиньоне

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Тренировочный матч получился урожайным на забитые мячи

Черноморец: град голов в Совиньоне

instagram.com/chernomoretsfc

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В тренировочном матче, который одесский "Черноморец" провел сегодня на собственной клубной базе в Совиньоне против серебряного призера чемпионата Одесской области "Южной Пальмиры" НГУ, была зафиксирована победа. Команда "моряков", которая играла экспериментальным составом, взяла верх с крупным счетом 7:1.

В этом поединке тренерский штаб "Черноморца" опробовал в деле резервистов и игроков, проводящих в основе меньше игрового времени.

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