Черноморец: град голов в Совиньоне

В тренировочном матче, который одесский "Черноморец" провел сегодня на собственной клубной базе в Совиньоне против серебряного призера чемпионата Одесской области "Южной Пальмиры" НГУ, была зафиксирована победа. Команда "моряков", которая играла экспериментальным составом, взяла верх с крупным счетом 7:1.

В этом поединке тренерский штаб "Черноморца" опробовал в деле резервистов и игроков, проводящих в основе меньше игрового времени.