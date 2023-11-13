  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Минобороны рассматривают увольнение сразу трех командующих ВСУ - СМИ
В тренде

В Минобороны рассматривают увольнение сразу трех командующих ВСУ - СМИ

Общие новости

Вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев

В Минобороны рассматривают увольнение сразу трех командующих ВСУ - СМИ

УНІАН

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность увольнения трех командующих ВСУ.

По данным источников УП, министр обороны Рустем Умеров готовит представление на увольнение командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

Как известно, на увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением Сил обороны.

О причинах вероятного увольнения Тарнавского, который возглавляет одно из направлений украинского контрнаступления, не сообщается.

Оснований для увольнения Наева источники также не уточняют. В то же время, по данным УП, он может стать одним из главных фигурантов дела, которое касается обороны Херсонщины в 2022 году.

"Украинская правда" обратилась по вопросу вероятных увольнений командующих в Офис президента. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ответил, что в случае принятия такого решения об этом будет соответствующим образом сообщено на официальном сайте главы государства.

В то же время один из собеседников УП отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев.

По теме
yellow-arrow
Германия поставит ВСУ еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T
yellow-arrow
Черноморец: град голов в Совиньоне
yellow-arrow
Свитолина: Моя миссия - говорить о нашей стране за рубежом
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
pravda
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде