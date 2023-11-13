Дипломат также сообщил, что его страна вносит вклад в укрепление украинских энергосистем.



Германия поставит ВСУ еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Это произойдет до конца этого года, анонсировал посол Германии в Украине Мартин Йегер.

"Оборонная промышленность Германии заинтересована в долговременных отношениях с вашей страной. Наша поддержка направлена на отрасль ПВО - это Gepard, IRIS-T, Patriot", - сказал посол.

Йегер добавил, что Германия и Украина договорились о поставках дополнительных систем Patriot и IRIS-T. До конца года планируется поставка ВСУ еще двух систем ПВО IRIS-T.

Дипломат также сказал, что его страна вносит вклад в укрепление энергосистем Украины. "Мы считаем очень важным, чтобы эта зима прошла без отключений", - сказал Егер.



Сегодня немецкий министр обороны Борис Писториус намекнул, что его страна удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 млрд евро.



А 8 ноября стало известно, что Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тыс. боеприпасов к минометам калибра 120 мм. Поставка должна начаться в ближайшее время и продлится в течение следующих двух лет.