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Германия поставит ВСУ еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T

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Германия передаст Украине две системы ПВО IRIS-T

Германия поставит ВСУ еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T

фото из свободных источников

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Дипломат также сообщил, что его страна вносит вклад в укрепление украинских энергосистем.

Германия поставит ВСУ еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Это произойдет до конца этого года, анонсировал посол Германии в Украине Мартин Йегер.

"Оборонная промышленность Германии заинтересована в долговременных отношениях с вашей страной. Наша поддержка направлена на отрасль ПВО - это Gepard, IRIS-T, Patriot", - сказал посол.

Йегер добавил, что Германия и Украина договорились о поставках дополнительных систем Patriot и IRIS-T. До конца года планируется поставка ВСУ еще двух систем ПВО IRIS-T.

Дипломат также сказал, что его страна вносит вклад в укрепление энергосистем Украины. "Мы считаем очень важным, чтобы эта зима прошла без отключений", - сказал Егер.


Сегодня немецкий министр обороны Борис Писториус намекнул, что его страна удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 млрд евро.

А 8 ноября стало известно, что Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тыс. боеприпасов к минометам калибра 120 мм. Поставка должна начаться в ближайшее время и продлится в течение следующих двух лет.

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Источник:
unian
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