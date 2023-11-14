Довбик заинтересовал гранд Серии А, кадровые потери сборной Италии и финансовый рекорд Баварии. Главные новости за 13 ноября

Миланский "Интер" интересуется форвардом "Жироны" Артемом Довбиком. Об этом рассказал журналист Виктор Вацко. Отмечается, что 26-летний украинец попал в шорт-лист "нерадзурри". В частности, итальянский клуб рассматривает возможность трансфера Артема уже следующим летом. После 13-ти туров "Жирона" лидирует в испанской Ла Лиге, а сам Довбик записал на свой счет 7+5 по системе "гол+пас".

Тренерский штаб "Скуадры Адзурры" во главе с Лучано Спаллетти не сможет рассчитывать сразу на трех своих футболистов в заключительных поединках квалификации Евро-2024. В частности, против сборной Украины Сергея Реброва не смогут сыграть: вратарь "Наполи" Алекс Мерет, защитник "Милана" Давиде Калабрия и защитник "Аталанты" Рафаэль Толой.

В рамках 13-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле уверенно переиграл "Вильярреал" - 3:1. Второй мяч "матрасников" в этой встрече забил Антуан Гризманн. Для французского форварда этот гол стал 169-м в футболке мадридского клуба. Таким образом, 32-летний нападающий стал вторым бомбардиром в истории "Атлетико", догнав Адриана Эскудеро. Этот мяч также стал 300-м для Антуана за профессиональную карьеру. Он также забил 52 гола за "Реал Сосьедад", 44 за сборную Франции и 35 за "Барселону".

В этом календарном году 20-летний немецкий хавбек "Байера" демонстрирует прекрасный уровень. В частности, в 2023-м году Флориан записал на свой счет 18 ассистов. Для этого Виртцу понадобилось провести 42 матча во всех турнирах. На втором месте по этому показателю идет вингер мадридского "Реала" Винисиус - бразилец оформил 17 голевых передач. В ТОП-5 рейтинга также входят Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", 15), Мохамед Салах (14), Трент Александер-Арнольд (14) (оба - "Ливерпуль"); Букайо Сака ("Арсенал") и Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - англичанин и португалец имеют по 13 результативных пасов.

Этот финансовый год, который длился с 1-го июля 2022 года по 30-е июня 2023-го, стал прибыльным для "Баварии". Оборот мюнхенского клуба за год вырос с 665,7 миллионов евро до рекордных 854,2 млн. А чистая прибыль "немецкой машины" составила 35,7 миллионов. Таким образом, мюнхенский клуб завершил финансовый год с прибылью 31-й раз подряд. Это абсолютный рекорд в истории мирового футбола.

Лидер текущего ростера "Днепра-1" предметно заинтересовал новичка УПЛ и одного из лидеров текущей кампании украинского первенства - житомирское "Полесье". Как сообщает журналист Виктор Вацко, днепровский клуб имеет определенные финансовые проблемы. Однако отмечается, что в случае потенциального трансфера, 26-летний хавбек хотел бы перейти в клуб из зарубежного чемпионата. В этом сезоне Александр записал на свой счет 4 гола и 4 ассиста.

Новым наставником "Желтой Субмарины" будет Марселино Гарсия Тораль. 58-летний испанский специалист подписал с "Вильярреалом" контракт до лета 2026-го года. Примечательно, что Марселино уже работал в "Вильярреале" - в период с 2013-го по 2016-й год. На данный момент в испанской Ла Лиге "Вильярреал" занимает 14-е место, имея в своем активе 12 очков.