Вернулись к почти тысяче за сутки. Обновленные данные о потерях россиян в войне с Украиной
От Генштаба
Генштаб ВСУ обновил данные потерь россии в войне с Украиной. За тринадцатое ноября было уничтожено 920 единиц живой силы. Этот показатель снова приближается к тысяче, ведь в предыдущей сводке убитых захватчиков было 800.
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Среди техники больше всего выкосили автомобилей и цистерн. Но самое важное – это артиллерийские системы. Минус двадцать за последние сутки.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 313470 (+920) человек,
- танков – 5362 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 10086 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 7589 (+20) ед,
- РСЗО – 882 (+1) ед,
- средства ПВО – 580 (+0) ед,
- самолетов – 322 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5649 (+15),
- крылатые ракеты – 1561 (+0),
- корабли / катера – 22 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9973 (+24) ед,
- специальная техника – 1081 (+2).
Генштаб отмечает, что данные уточняются.
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