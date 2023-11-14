Вернулись к почти тысяче за сутки. Обновленные данные о потерях россиян в войне с Украиной

Генштаб ВСУ обновил данные потерь россии в войне с Украиной. За тринадцатое ноября было уничтожено 920 единиц живой силы. Этот показатель снова приближается к тысяче, ведь в предыдущей сводке убитых захватчиков было 800.

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Среди техники больше всего выкосили автомобилей и цистерн. Но самое важное – это артиллерийские системы. Минус двадцать за последние сутки.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 313470 (+920) человек,

– около 313470 (+920) человек, танков – 5362 (+8) ед,

– 5362 (+8) ед, боевых бронированных машин – 10086 (+7) ед,

– 10086 (+7) ед, артиллерийских систем – 7589 (+20) ед,

– 7589 (+20) ед, РСЗО – 882 (+1) ед,

– 882 (+1) ед, средства ПВО – 580 (+0) ед,

– 580 (+0) ед, самолетов – 322 (+0) ед,

– 322 (+0) ед, вертолетов – 324 (+0) ед,

– 324 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 5649 (+15),

– 5649 (+15), крылатые ракеты – 1561 (+0),

– 1561 (+0), корабли / катера – 22 (+0) ед,

– 22 (+0) ед, подводные лодки – 1 (+0) ед,

– 1 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 9973 (+24) ед,

– 9973 (+24) ед, специальная техника – 1081 (+2).

Генштаб отмечает, что данные уточняются.