Ночью враг атаковал Украину шахедами. ПВО отчиталась о работе
Россия запускала дроны и ракеты
Решкти дрона камікадзе, ілюстраційне фото - Getty Images
В ночь на четырнадцатое ноября россия в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Как сообщают в воздушных силах, были применены ударные дроны, баллистическая и управляемая авиационная ракеты.
Из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край - рф) зафиксированы пуски 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Баллистическую ракету "Искандер-М" выпущено из района Джанкой (Крым), управляемую авиационную Х-35 – из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 7 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении ведомства.
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Отметим, что ранее Генштаб обновил данные о потерях россии на войне с Украиной.
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