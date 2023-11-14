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Ночью враг атаковал Украину шахедами. ПВО отчиталась о работе

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Россия запускала дроны и ракеты

Ночью враг атаковал Украину шахедами. ПВО отчиталась о работе

Решкти дрона камікадзе, ілюстраційне фото - Getty Images

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В ночь на четырнадцатое ноября россия в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Как сообщают в воздушных силах, были применены ударные дроны, баллистическая и управляемая авиационная ракеты.

Из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край - рф) зафиксированы пуски 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Баллистическую ракету "Искандер-М" выпущено из района Джанкой (Крым), управляемую авиационную Х-35 – из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 7 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении ведомства.

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Отметим, что ранее Генштаб обновил данные о потерях россии на войне с Украиной.

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Источник:
Повітряні сили ЗСУ
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