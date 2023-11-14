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Министерство обороны Украины опровергло информацию о возможных отставках командующих ВСУ

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Ведомоство говорит, что не комментирует слухи

Министерство обороны Украины опровергло информацию о возможных отставках командующих ВСУ

Командування Об'єднаних Сил ЗС України

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Накануне в СМИ распространилась информация о том, что министр обороны Рустем Умеров готовит запросы на увольнение командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

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В связи с большим количеством запросов пресс-служба Министерства Украины выпустила коммюнике, в котором опровергла ранее распространенную информацию.

"Ответ на все запросы от СМИ:

Министерство обороны не комментирует слухи или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом.

Информация, опубликованная рядом СМИ – не соответствует действительности. Соблюдайте, пожалуйста, информационную гигиену", - говорится в сообщении.

Напомним, что Сергей Наев, по информации СМИ, может стать фигурантом дела о сдаче юга Украины при полномасштабном вторжении россиян.

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Источник:
Міністерство оборони України
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