Нардепа Дубинского посадили под стражу. Права на залог нет
Он подозревается в государственной измене
Фото - УНіАН / Автор - невідомий
Накануне сообщалось, что СБУ вместе с ГБР проводят обыски у народного депутата Украины Александра Дубинского. Он фигурирует в деле о госизмене.
Сегодня утром стало известно о том, что Печерский районный суд избрал меру пресечения нардепу в виде содержания под стражей. По решению суда, Дубинский минимум 60 дней проведет под стражей без альтернативы внесения залога. Суд признал подозрения относительно участия депутата в преступной деятельности, которая курировалась должностными лицами генерального штаба ВС РФ, и осуществлении информационно-подрывной деятельности против Украины, обоснованным, а доказательства достаточными, говорится в сообщении Государственного бюро расследований.
Дубинский пробудет в СИЗО до 12-го января 2024-го года. Права на залог, как уже сообщалось, нет.
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Напомним, что нардепу Дубинскому объявили о подозрении в госизмене. Он имел позывной "Буратино" и работал на главное управление генштаба вооруженных сил россии (известное как ГРУ).
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