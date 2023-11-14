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Нардепа Дубинского посадили под стражу. Права на залог нет

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Он подозревается в государственной измене

Нардепа Дубинского посадили под стражу. Права на залог нет

Фото - УНіАН / Автор - невідомий

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Накануне сообщалось, что СБУ вместе с ГБР проводят обыски у народного депутата Украины Александра Дубинского. Он фигурирует в деле о госизмене.

Читайте такжеСМИ: СБУ и ГБР проводят обыски у Дубинского. Он фигурирует в деле о госизмене

Сегодня утром стало известно о том, что Печерский районный суд избрал меру пресечения нардепу в виде содержания под стражей. По решению суда, Дубинский минимум 60 дней проведет под стражей без альтернативы внесения залога. Суд признал подозрения относительно участия депутата в преступной деятельности, которая курировалась должностными лицами генерального штаба ВС РФ, и осуществлении информационно-подрывной деятельности против Украины, обоснованным, а доказательства достаточными, говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Дубинский пробудет в СИЗО до 12-го января 2024-го года. Права на залог, как уже сообщалось, нет.

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Напомним, что нардепу Дубинскому объявили о подозрении в госизмене. Он имел позывной "Буратино" и работал на главное управление генштаба вооруженных сил россии (известное как ГРУ).

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Источник:
ДБР
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