Стала известна предполагаемая дата боя Усик - Фьюри

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри уже согласован, а контракты подписаны.

По данным International Boxing News, бой между Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Усиком (21-0, 14 КО) состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), а официально о поединке расскажут уже на этой неделе.

???? FURY/USYK SIGNED FOR FEB 17?! @Tyson_Fury and @usykaa are RUMOURED to have SIGNED for the UNDISPUTED Heavyweight title CLASH for February 17 in Riyadh, Saudi Arabia!????



Announcement expected this week‼️#FuryUsyk pic.twitter.com/D2KVgsI2zV