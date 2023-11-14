Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли десять танков Leopard 1A5
Также – другое вооружение
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Германия официально объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Известно, что в него вошло.
Германия предоставляет:
- 10 танков Leopard 1A5;
- 14 автомобилей Bandvagn 206;
- 5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;
- 1 танк Winsent 1 для разминирования;
- 10 БПЛА VECTOR;
- 14 наземных обзорных радаров GO12;
- 3 машины охраны границы;
- 4 8x8 HX81 тягачи и 4 полуприцепа;
- 16 грузовиков Zetros;
- 13 грузовиков MAN TGS;
- 1,4 миллиона патронов к огнестрельному оружию.
Добавим, что ранее стало известно о том, что Германия поставит ВСУ еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.
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