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Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли десять танков Leopard 1A5

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Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли десять танков Leopard 1A5

getty images

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Новина українською

Германия официально объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Известно, что в него вошло.

Германия предоставляет:

  • 10 танков Leopard 1A5;
  • 14 автомобилей Bandvagn 206;
  • 5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;
  • 1 танк Winsent 1 для разминирования;
  • 10 БПЛА VECTOR;
  • 14 наземных обзорных радаров GO12;
  • 3 машины охраны границы;
  • 4 8x8 HX81 тягачи и 4 полуприцепа;
  • 16 грузовиков Zetros;
  • 13 грузовиков MAN TGS;
  • 1,4 миллиона патронов к огнестрельному оружию.

Добавим, что ранее стало известно о том, что Германия поставит ВСУ еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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Источник:
Ukraine NOW
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