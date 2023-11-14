Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли десять танков Leopard 1A5

Германия официально объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Известно, что в него вошло.

Германия предоставляет:

10 танков Leopard 1A5;

14 автомобилей Bandvagn 206;

5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;

1 танк Winsent 1 для разминирования;

10 БПЛА VECTOR;

14 наземных обзорных радаров GO12;

3 машины охраны границы;

4 8x8 HX81 тягачи и 4 полуприцепа;

16 грузовиков Zetros;

13 грузовиков MAN TGS;

1,4 миллиона патронов к огнестрельному оружию.

Добавим, что ранее стало известно о том, что Германия поставит ВСУ еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.